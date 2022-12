Spielplatz im Wohngebiet Springbach Höfe in Paderborn eingeweiht

Paderborn

Das musste gefeiert werden: Der provisorische Spielplatz auf den Springbach Höfen ist eingeweiht worden. Inzwischen wohnen viele Familien auf den Springbach Höfen, und mit einer Unterschriftenaktion im Juli baten sie die Stadt Paderborn, doch schon dieses Jahr einen Spielplatz und Treffpunkt in ihrem Quartier einzurichten. Dieser Wunsch wurde aufgegriffen, und so konnte nun der Spielplatz von den Kindern in Beschlag genommen werden.