Spielsüchtige bekommt 132.851 Euro zurück

So wie in dieser gestellten Szene saß die Frau aus Ostwestfalen jeden Abend an ihrem Computer und spielte.

Die Frau hatte sich im Internet bei einem Glücksspielanbieter angemeldet und Geld eingezahlt. Das Unternehmen bot auf seiner deutschsprachigen Seite Casino-Spiele wie Roulette, Black Jack und Poker, aber auch virtuelle Spielautomaten an. Tagsüber ging die Frau ihrer Arbeit nach, abends saß sie zu Hause am Computer und spielte vor allem das Automatenspiel „Jacks or Better Power Poker“. In 14 Monaten setzte die Klägerin 385.205 Euro ein und bekam Auszahlungen von 252.354 Euro. 132.851 Euro waren verloren.