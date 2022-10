Spionage, Desinformation und destruktiven Angriffe im Netz

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine warnen Experten, dass sich die gewaltsame Auseinandersetzung auf das Internet und auf die kritische Infrastruktur innerhalb und außerhalb der Ukraine ausweiten könnte.

Aktuell landen kleinere Konflikte in den Schlagzeilen, an denen Hacker-Kollektive wie die IT-Army of Ukraine, aber auch große Unternehmen wie Microsoft, Google und Starlink entscheidend beteiligt sind. Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik aus Berlin spricht im Rahmen der Reihe „HNF aktuell“ am Mittwoch, 19. Oktober, ab 19 Uhr im Heinz-Nixdorf-Museumsforum über aktuelle Entwicklungen in der hybriden Kriegsführung.

Die Zuhörer erfahren, welche Arten von Spionage, Desinformation und destruktiven Angriffen es im Netz gibt. Der Eintritt ist frei.