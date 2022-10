Sportliches Abend-Shopping in der Paderborner Innenstadt

Paderborn

Salsa tanzen mitten auf der Westernstraße, Bullenreiten auf dem Marktplatz, Körbe werfen in der Liborigalerie, Tore schießen auf dem Rathausplatz und Radeln beziehungsweise Kniebeugen oder Liegestütze im Schaufenster von Klingenthal machen: All das konnten die Besucher der Paderborner Innenstadt am Samstag beim sportlichen Abend-Shopping erleben und ausprobieren.

Von Katharina Freise