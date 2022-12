Sprengungen und Betrügereien: Täter sorgen im Kreis Paderborn für Schäden in Millionenhöhe

An der Borchener Sparkassen-Filiale hinterlassen die Täter im Februar ein Bild der Verwüstung.

Mit ihren fiesen Schockanrufen sind die Telefonbetrüger im Kreis Paderborn im Jahr 2022 äußerst erfolgreich. Immer wieder schlagen sie zu. Auch wenn etliche Taten verhindert werden können, so gibt es doch auch immer wieder Fälle, in denen die findigen Betrüger vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes bringen. Im November übergibt eine 79-Jährige eine Tasche voller Schmuck im Wert von 30.000 Euro an die Gangster, die sich als Polizisten ausgegeben hatten. Im Oktober erbeuten die geschickten Anrufer 60.000 Euro bei einem 70-jährigen Mann.