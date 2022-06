St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1921 feiert ihr 100-jähriges Bestehen nach

In diesem Jahr werden die Hubertusschützen ihr 100-jähriges Jubiläum nachfeiern. So werden am Schützenfest-Sonntag viele Vereine aus der näheren Umgebung zum großen Festumzug erwartet. Anschließend wird die Band „Brenner“ – bekannt vom Schlagerfest.XXL mit Florian Silbereisen – den Gästen einheizen. Am Abend vorher wird die Summernight-Party 2.0 im großen Festzelt stattfinden, auf dem als Stargast die Schlagersängerin Michelle erwartet wird. Der Vorverkauf läuft in allen Elsener Banken.

Zu Beginn der Versammlung konnte Brudermeister Klaus Schäfers den neuen Diözesanschülerprinzen Hendrik Gubitz begrüßen und ihm die Glückwünsche der gesamten Bruderschaft ausrichten. Im Jahresbericht zeichnete Geschäftsführer Jürgen Kirchhoff das vergangene Jahr in der Bruderschaft nach und rief noch mal alle wichtigen Ereignisse ins Gedächtnis. Rendant Dietmar Ewen berichtete den Anwesenden von der aktuellen Kassenlage des letzten Jahres, bevor ihm und dem Vorstand von den Kassenprüfern eine sorgfältige Arbeit bescheinigt und die Entlastung durch die Anwesenden erteilt wurde.

Die erste Riege der Elsener St.-Hubertus-Schützenbruderschaft wurde im Amt bestätigt (von links): Christian Gubitz, Jürgen Kirchhoff, Klaus Schäfers, Dietmar Ewen und Markus Schlenger. Foto: Klaus Gröbing, Hochstift Media

Bei den Wahlen wurde die erste Riege mit Klaus Schäfers (1. Brudermeister), Jürgen Kirchhoff (Geschäftsführer) und Dietmar Ewen (Rendant) für weitere drei Jahre wiedergewählt. Als Bataillonsfeldwebel wurden in ihren Ämtern bestätigt beziehungsweise gewählt: Christian Gubitz, Andreas Koch, Thomas Michelis, Wolfgang Pohl und Markus Schlenger.

Neben den einzelnen Berichten standen abermals zahlreiche Ehrungen auf dem Programm. Für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Bruderschaft konnten wieder zahlreiche Mitglieder mit dem Jubiläumsorden geehrt werden. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Bernhard Berens, Dr. Heinrich Fromme, Ludger Ikemeyer, Hans-Ulrich Mürhoff, Andreas Schlenger, Johannes Wegesin, Josef Budde und Ferdinand Golücke ausgezeichnet. 50 Jahre Mitglied sind Reinhard Hampel, Paul Pepping, Heinrich Helmer, Josef Hillebrand, Friedhelm Meermeyer, Hermann Bentfeld, Georg Krause, Hartwig Krause, Heinz Mersch, Lothar Rümekasten, Rudolf Sandner und Bernd Schulze. Bereits 60 Jahre dabei ist Johannes Hillemeyer, und sogar für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden Willi Wibbeke und Konrad Mürhoff geehrt.

Brudermeister Klaus Schäfers und König Theo Joachim stellen das neue Plakat für den Schützenfest-Samstag vor. Foto: Klaus Gröbing, Hochstift Media

Für den Spielmannszug Elsen Hubertusjäger wurden folgende Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Volksmusikerbund vorgenommen: Christopher Eusterholz und Franz Meyer sind seit 25 Jahren dabei.

Besonders erwähnt wurde außerdem, dass trotz Pandemie und deren Folgen für die Jugendarbeit und den Ablauf im Übungsprogramm die Elsener Hubertusjäger eine großartige Nachwuchsarbeit geleistet haben und nunmehr auf viele Nachwuchsspielleute für die Zukunft bauen können.

Für ihre langjährige Arbeit im Vorstand in der Schießsportabteilung und ihre Verdienste im Sinne der Bruderschaft ernannte die Versammlung die Schützenschwester Barbara Hanselle zum Ehrenfeldwebel.