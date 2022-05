St.-Johannisstift-Krankenhaus Paderborn bekommt Ausbildungsstation

Das Krankenhaus St. Johannisstift in Paderborn verfügt ab dem 1. Januar 2023 – nach eigenen Angaben – über die erste Ausbildungsstation ihrer Art im Raum Ostwestfalen-Lippe. Die Station wird von 17 Auszubildenden zur Pflegefachkraft, begleitet von qualifizierten Praxisanleitern, eigenständig geführt.

Die einzige ihrer Art in OWL

Bislang gab es das Projekt Schulstation, eine jährliche Aktion, bei der Auszubildende eine ganze Station der Klinik für Geriatrie für zwei Wochen übernommen und mit Hilfe von Praxisanleitungen selbstständig geführt haben. Nun wird die Ausbildungsstation zu einem festen Bestandteil der pflegerischen Ausbildung. „Eine hohe Ausbildungsqualität und die exzellente Versorgung der Patienten stehen für uns an erster Stelle“, sagt Pflegedirektor Sebastian Schröder. Die Station wird einen Umfang von 12 bis 15 Betten haben. „Der Betreuungsschlüssel ist um ein Vielfaches höher als auf einer normalen Station, davon profitieren insbesondere die Patienten“, so Schröder.

Der gesamte pflegerische Prozess werde von den Auszubildenden verantwortet und bestehe vorrangig aus der Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs, der Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses sowie der Analyse, Evaluation, und Entwicklung der Qualität in der Pflege, heißt es.

Aktuelle pflegewissenschaftliche Erkenntnisse würden, in Zusammenarbeit mit der St. Johannisstift Bildungscampus GmbH, in die Berufspraxis integriert. Dirk Lau, Schulleiter der Pflegeschule am Bildungscampus St. Johannisstift, ergänzt: „Die Ausbildungsstation ist ein wertvoller Beitrag zur Verknüpfung von Theorie und Praxis. Mit der intensiven Begleitung durch die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter auf der Ausbildungsstation lassen sich die komplexen Anforderungen der neustrukturierten generalistischen Ausbildung in der Pflege sehr gut erfüllen.“

„ Wir möchten Menschen für die Pflege begeistern. “ Sebastian Schröder

Ziel der Ausbildungsstation sei es, neben der Schaffung einer hohen Ausbildungsqualität unter dem Motto „Lernen und Lehren steht im Fokus“, eine exzellente pflegerische Versorgungsqualität sicherzustellen. Die Ausbildung im St. Johannisstift Ev. Krankenhaus Paderborn solle spürbar attraktiver werden. „Wir möchten Menschen für die Pflege begeistern,“ sagt Schröder. Ute Panske, die Geschäftsführerin des Krankenhauses, fügt hinzu: „Die Ausbildungsstation ist ein zukunftsorientiertes Projekt und damit wichtiger Baustein zur Entwicklung der pflegerischen Versorgung in unserem Krankenhaus. Den Auszubildenden wird auch in der Praxis von Anfang an deutlich, welche verantwortungsvolle, vielseitige und qualifizierte Aufgabe sie nach Ihrem Staatexamen übernehmen.“

Ausbildungsbeginn am 1. September

Interessierte können sich zum Ausbildungsstart am 1. September 2022 als Pflegefachfrau / Pflegefachmann bewerben. Am 27. August gibt es außerdem die Möglichkeit beim Karrieretag am St. Johannisstift vor Ort einen Eindruck zu bekommen. Weitere Informationen finden sich unter www.johannisstift.de.