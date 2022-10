St.-Vincenz-Kliniken laden ein zum Aktionstag des Darmzentrums in Paderborn

Fachärzte und Onkologen sind sich einig: Krebs-Patienten profitieren auf vielfältige Weise von Sport und Bewegung. „Sport bei Krebs“ ist am Mittwoch, 12. Oktober, um 17 Uhr das Thema des diesjährigen Aktionstages des Vincenz-Darmzentrums in Paderborn.

Sport bei Krebs: so wichtig wie ein Medikament

Freuen sich auf den Aktionstag des Vincenz-Darmzentrums am 12. Oktober (von links): Katrin Frank, Leiterin Therapeutische Abteilung der St. Vincenz-Kliniken, PD Dr. Hubert Scheuerlein, Leiter des Vincenz-Darmzentrums, Enzo Mackenroth, Geschäftsführer actiVita Paderborn.

Körperliche Aktivität ist nicht nur gut für das Wohlbefinden, sondern kann auch das Risiko für viele Krebserkrankungen senken oder die Prognosen bei Betroffenen verbessern. Das Team des Vincenz-Darmzentrums hat für den Aktionstag im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern (Am Busdorf 6) ein vielfältiges Programm erstellt.

PD Dr. Hubert Scheuerlein, Leiter des Vincenz-Darmzentrums, sowie Dr. Ute Wolfert, Oberärztin, werden an diesem Nachmittag in Fachvorträgen erläutern, welche bedeutende Rolle Sport in der Behandlung von Krebspatienten spielt.

„Sport darf keinesfalls als Ersatz für eine Chemo- oder Strahlentherapie verstanden werden. Sport kann aber so wichtig wie ein Medikament sein. Studien zeigen, dass körperliche Aktivität nach einer Tumorerkrankung nachweislich die Gefahr eines Rückfalls reduzieren kann und die Wahrscheinlichkeit der Genesung erhöht“, so Dr. Scheuerlein. Mit dabei sind ebenfalls Katrin Frank, Leiterin der Therapeutischen Abteilung der St.-Vincenz-Kliniken, und Enzo Mackenroth, Leiter Activita in Paderborn.

Welche Sportart eignet sich?

Die Experten wissen, worauf es in der Rehabilitationsphase für die Betroffenen ankommt. Sie geben hilfreiche Tipps zur Wahl einer geeigneten Sportart, worauf es beim Muskelaufbau nach einer Krebstherapie ankommt und wie Bewegungseinschränkungen überbrückt werden können, die nach einer OP entstanden sind. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, an den Infoständen der Psychoonkologie und der Ernährungsberatung weitere Hilfestellungen zu erhalten und sich untereinander auszutauschen.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung für den Aktionstag ist erforderlich. Interessierte können sich bis zum 5. Oktober per E-Mail bei [email protected] oder telefonisch unter 05251/86-1641 melden. Für die Teilnahme ist ein tagesaktueller, negativer Schnelltest und eine FFP2-Maske erforderlich.