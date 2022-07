Staatsanwaltschaft: keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Seelsorger

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg beabsichtigt nach Prüfung der Vorgänge keine weiteren strafrechtlichen Ermittlungen gegen Pastor A. vorzunehmen. Wie berichtet, sollte der Seelsorger im September seine neue Stelle in Schloß Neuhaus antreten. Dazu wird es nach den "Vorwürfen verhaltensbezogener Art" wohl aber nicht kommen.

Er sollte Pfarrer in Schloß Neuhaus werden – „Vorwürfe verhaltensbezogener Art“

Das Foto zeigt die Kirche Heinrich und Kunigunde in Schloß Neuhaus.

Wie berichtet, liegt gegen den Pfarrer, der zuletzt in einer Gemeinde im Kreis Soest tätig war, eine anonyme Anzeige vor. Diese war beim Erzbistum eingegangen und an die zuständige Staatsanwaltschaft in Arnsberg weiter gegeben worden.