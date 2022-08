Stabwechsel im Ökumene-Referat des Erzbistums Paderborn

Das ökumenische Gespräch ist dem neuen Leiter des Fachreferates Ökumene im Erzbischöflichen Generalvikariat, Privatdozent Dr. Burkhard Neumann, ein besonderes Anliegen. Foto: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn

1961 im Sauerland geboren besuchte Burkhard Neumann die Grundschule in Thülen und anschließend das Gymnasium Petrinum in Brilon. Neumann studierte an der Theologischen Fakultät Paderborn und in Freiburg / Schweiz Katholische Theologie. Die Priesterweihe empfing er am 6. Juni 1987 in Paderborn. Er war zunächst Vikar der Pfarrei St. Michael in Hagen-Wehringhausen und wirkte dann als Wissenschaftlicher Assistent am Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik. 1996 promovierte er an der Theologischen Fakultät zum Doktor der Theologie. Anschließend wirkte er als Seelsorger der Gemeinden St. Augustinus Neulisternohl und St. Joseph Listerscheid bei Attendorn, ab 1997 als Pfarrvikar der Gemeinde St. Marien Schlangen. Seit 2004 ist er Direktor am Johann- Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn. 2009 erfolgte die Habilitation im Fach Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms- Universität Münster. Seit 2016 wirkt er als Seelsorger im Pastoralen Raum An Egge und Lippe.