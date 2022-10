Stadt muss Rikus-Kreuz in Paderborn abbauen lassen

Das Rikus-Kreuz am Gierstor in Paderborn steht nicht mehr sicher. Das erfuhren die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion. Die Stadt sieht einen dringenden Handlungsbedarf.

Ein Abbau des vom Paderborner Bildhauer und Künstler Josef Rikus (1923 bis 1989) entworfenen Kreuzes aus Kupfer am Gierstor steht nach Angaben der Stadt bevor. Einen Hinweis dazu hatte Jessica Schütte, Leiterin des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen, am Donnerstag im Ausschuss gegeben. Anlass hierfür war eine Anfrage der CDU-Fraktion zur Sicherheit von Wegekreuzen in Paderborn. „Es ist Gefahr in Verzug“, so beschrieb Schütte die Situation bezüglich des Rikus-Kreuzes.