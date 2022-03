Stadt Paderborn beteiligt sich an „Earth Hour 2022“

Am Samstag, 26. März, heißt es von 20.30 bis 21.30 Uhr wieder weltweit „Licht aus für den Klimaschutz!“ Auch die Stadt Paderborn beteiligt sich an der „Earth Hour 2022“ des World Wide Fund For Nature (WWF).

Neben einigen historischen Gebäuden in der Innenstadt wird auch das Schloss in Schloß Neuhaus dunkel bleiben, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt lädt alle Bürger ein, sich an der Aktion zu beteiligen und im genannten Zeitraum einfach mal das Licht auszuschalten. Wer möchte, kann dann noch ein Foto von sich beim Lichtausschalten machen, unter dem Hashtag #LICHTAUS und #EARTHHOUR auf den sozialen Netzwerken teilen und der Welt mitteilen, warum er oder sie bei der Earth Hour 2022 mitmacht.

Auch Unternehmen aufgerufen

Die Stadt spricht zudem auch die Unternehmen in Paderborn an, bei der weltweit größten Klima- und Umweltschutzaktion mitzumachen und ein Zeichen für mehr Anstrengungen im Klimaschutz zu setzen. Unternehmen können sich für die Aktion anmelden, um auf der Deutschlandkarte verzeichnet zu werden und das Engagement für alle sichtbar zu machen.

Tipps wie man die Earth Hour in den eigenen vier Wänden möglichst angenehm gestalten kann, sind auf der Homepage der Aktion unter www.wwf.de/earthhour zu finden. Hier gibt es auch viele weitere Informationen rund um die Earth Hour und die Möglichkeit sich anzumelden.

2021 beteiligten sich 373 deutsche Städte

Im vergangenen Jahr haben weltweit Millionen Menschen und zahllose Städte aus 190 Ländern an Earth Hour teilgenommen. In Deutschland beteiligten sich 373 Städte, hunderte Unternehmen und Geschäfte sowie tausende Privathaushalte und machten so auf die Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzes aufmerksam.