Stadt Paderborn bleibt beim „K“ 

Die Stadt Paderborn hält weiter an der bestehenden Schreibweise der Karl-Severing-Straße in Elsen fest. Mit Blick auf den historischen Kontext und beispielsweise auf einen Ratsbeschluss von 1981 sieht die Verwaltung alles im grünen Bereich. Für Irritation hat das „K“ im Vornamen gesorgt.

Verwaltung prüft nach AfD-Antrag Schreibweise der Karl-Severing-Straße in Elsen

Ist die Karl-Severing-Straße in Elsen mit einem „K“ im Vornamen richtig geschrieben? Die Stadt sagt ja.

Das erfuhren die Mitglieder des Bezirksausschusses Elsen in der jüngsten Sitzung. Das Thema hatte Alexander Lex (AfD) zunächst in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion eingebracht. Aufgrund der Geschäftsverteilung ging der Antrag in den Bezirksausschuss.