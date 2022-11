Stadt Paderborn ehrt Sportler von TuRa Elsen

Beim diesjährigen Integrativen Sportfest „Together in Motion“ sind 21 Paderborner Sportlerinnen und Sportler vom Verein TuRa Elsen für ihre hervorragenden Leistungen bei den Special Olympics Landesspielen in Bonn und den Nationalen Spielen in Berlin von der Stadt Paderborn und dem Stadtsportverband Paderborn vor rund 1500 Zuschauern im Sportzentrum Maspernplatz geehrt worden.

Erfolgreiche Teilnahme an den Special Olympics in Bonn und Berlin

Von den Nationalen Spielen, die vom 19. bis zum 24. Juni 2022 in Berlin stattfanden, brachten fünf Athleten vierfaches Edelmetall mit nach Paderborn. Neben den sportlichen Erfolgen ging es den Athleten und Trainern um noch viel mehr. Die nationalen Spiele 2022 waren ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Special Olympics World Games, der größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt, die im kommenden Jahr ebenfalls in Berlin stattfindet.

Auch die Teilnahme an den Landesspielen vom 7. bis zum 10. September 2022 in Bonn war für die Athleten ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr. Viele der 17 mitgereisten Sportler nahmen zum ersten Mal an einem Wettkampf teil und das sehr erfolgreich. 18 Medaillen gewann das Paderborner Special Olympics Team und brachte zahlreiche unvergessliche Eindrücke mit.

Für die tollen Leistungen wurden die Sportler nun von der Stadt Paderborn und dem Stadtsportverband Paderborn geehrt und bekamen als Dankeschön eine Urkunde, eine Medaille und ein Präsent überreicht.

Folgende Sportler nahmen an den Spielen von Special Olympics teil:

Berlin: Paul Bolinger, Michael Jähnert, Steffen Rammert, Justus Roggel und Robert Schulte

Bonn: Carsten Beilfuß, Fabian Berhörster, Celina Blanke, Natalie Boldt, Christian Dinkel, Jaqueline Erensoy, Karin Gruhn, Michael Jähnert, Katja Kubitzki, Daniel Lobbenmeier, Jana-Larissa Meril, Lea Nowak, Ulrich Öztas, Sara Öztas, Anna Rammert, Leonie Reinhardt und Thomas Schweda