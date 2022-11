Stadt Paderborn erwischt Temposünder auf Domplatz

Die Stadt Paderborn hat in den vergangenen Wochen auch an ungewohnten Standorten das Tempo der Autofahrer kontrolliert. Hier wurde eines der Fahrzeuge des städtischen Ordnungsamtes auf dem Parkplatz am Domplatz im Einsatz gesichtet.

Sogar auf dem Parkplatz am Paderborner Domplatz wurde unlängst mobil geblitzt. Einige Standorte der städtischen Blitzerfahrzeuge sind Autofahrern, die in Paderborn oft unterwegs sind, hinlänglich bekannt: zum Beispiel auf der Neuhäuser Straße in der Tempo-30-Zone in Höhe des Seniorenheims, am Paderwall (Tempo 50), in der Heiers- und Mühlenstraße (verkehrsberuhigter Bereich) sowie in der Detmolder Straße (Tempo 50). Neuerdings scheint die Stadt nun auch andere Standorte zumindest mal auszuprobieren. Der wohl ungewöhnlichste Standort bisher: der Parkplatz am Domplatz.