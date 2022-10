Stadt Paderborn mit dem European Energy Award in Gold ausgezeichnet

Auszeichnung wurde am Mittwoch in Düsseldorf verliehen

Paderborn

Die Stadt Paderborn wurde am Mittwoch, 26. Oktober, in Düsseldof mit dem European Energy Award (EEA) in Gold ausgezeichnet. Der Preis wurde von Minister Oliver Krischer vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW überreicht. Mit der Auszeichnung werden die besonders fortgeschrittenen Aktivitäten Paderborns in den Bereichen Klimaschutz und Energieeffizienz gewürdigt.