Stadt Paderborn: Mehrkosten für Abfallbeseitigung halbieren sich  

Paderborn

Gestiegene Preise in der Abfallbeseitigung – sie schlagen zum Jahresbeginn auch über den Kreis Paderborn durch. Beispielsweise in Höhe von zehn Prozent in der Sparte Haus-, Sperr- und Biomüll. Dennoch gibt es aktuell gute Nachrichten für die Stadt Paderborn: Statt 1,3 Millionen Euro wie im Dezember genannt, muss die Stadt weniger als die Hälfte für Mehrkosten einplanen. Davon können Paderborner Kunden aber frühestens 2024 profitieren.