Stadt Paderborn schenkt Universität eine Rotbuche

Am Montag, 24. Oktober, trafen sich Bürgermeister Michael Dreier, Universitätspräsidentin Prof. Dr. Birgitt Riegraf und die Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung Simone Probst auf der Grünfläche vor dem P1-Gebäude, um den Baum gemeinsam zu pflanzen.

Dreier gratulierte zum 50-jährigen Bestehen und betonte: „Die Universität ist ein Zukunftstreiber und wichtiger Motor unserer Stadt. Mit dem Baum als Sinnbild für Wachstum und Zukunft gratulieren wir herzlich zu 50 Jahren erfolgreicher Entwicklung. Ich bin mir sicher, dass die Universität Paderborn auch zukünftig ein Garant für den modernen Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Paderborn sein wird.“

Riegraf und Probst freuten sich über das nachhaltige Geschenk und bedankten sich herzlich. „Dieses Geschenk der Stadt zum 50-jährigen Bestehen bereichert den grünen Campus der Universität. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Die enge Verbundenheit zwischen Stadt und Universität hat sich in der Vergangenheit bereits in zahlreichen gemeinsamen Projekten widergespiegelt und wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte zusammen fortzuschreiben“, so die Universitätspräsidentin.

Bereits Ende August kündigte der Bürgermeister während des Jubiläumsempfangs im Paderborner Rathaus an, dass die Stadt zum 50. Geburtstag der Universität im Herbst einen Baum auf dem Campus pflanzen werde. Symbolisch überreichte er Riegraf dabei eine Baumscheibe aus dem Holz jener Bäume, die im Mai im Paderquellgebiet dem Tornado zum Opfer gefallen sind.