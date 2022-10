Stadt Paderborn startet Online-Umfrage zum Verkehrsversuch Detmolder Straße

Seit Juli erprobt die Stadt Paderborn an der Detmolder Straße zwischen der Nordstraße bzw. dem Bahnübergang und dem Schäferweg eine neue Verkehrsführung. Jetzt führt die Stadt Paderborn eine Online-Umfrage durch.

Auf der Fahrbahn wurde ein sogenannter Radfahrstreifen markiert, der in Teilbereichen mit Trennelementen vom Kfz-Verkehr getrennt wird. Der Gehweg fällt dadurch für Fußgänger breiter aus. Dem Kfz-Verkehr wurde zwar Raum genommen, die Anzahl der Fahrstreifen blieb aber gleich, teilt die Stadt dazu mit.

Allerdings ist im Bereich der Kreuzung Arminiusstraße/Pfälzer Weg für den Kfz-Verkehr jeweils ein Linksabbiegestreifen entfallen. „Hier wurde vorab die Leistungsfähigkeit der Kreuzung verkehrstechnisch überprüft und bestätigt. Die Maßnahme ist als Verkehrsversuch für sechs Monate angesetzt“, erklärt die Verwaltung.

Transportmittel ist egal: Jeder kann mitmachen

Im Rahmen des Verkehrsversuchs soll vom 14. Oktober bis 6. November eine Online-Umfrage unter allen Verkehrsteilnehmern durchgeführt werden. „Hier zählt die Meinung aller, egal ob man zu Fuß, mit dem Kfz, dem Bus, dem Fahrrad oder anderen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Schwerpunktmäßig geht es dabei um das Sicherheitsempfinden, den Komfort und die persönliche Vorstellung einer optimalen Radverkehrsinfrastruktur“, heißt es in der Mitteilung.

Jede Erfahrung und Meinung könne dazu beitragen, Erkenntnisse für einen potenziellen Umbau der Detmolder Straße zu gewinnen. Denn der Verkehrsversuch und die dazugehörige Evaluation und Befragung sollen später Aufschluss darüber geben, ob diese Art der Straßenraumgestaltung auch in Zukunft ein Modell für die Detmolder Straße sein kann. Die Befragung wird im Auftrag der Stadt Paderborn durch das Büro SHP Ingenieure, Hannover durchgeführt.

Bereits Befragte sollen nicht teilnehmen

Ende September 2022 hat eine Vor-Ort-Befragung im Radverkehr an der Detmolder Straße stattgefunden.

Wer als Radfahrer an dieser Befragung teilgenommen hat, wird von der Stadt ausdrücklich gebeten, nicht erneut an der Umfrage teilzunehmen. Bei der Stadt heißt es: „Die Antworten der bereits befragten Personen sind aufgenommen worden und werden bei der anschließenden Auswertung beachtet. Eine erneute Teilnahme würde zur Doppelung führen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer – auch die Radfahrer, die noch nicht befragt worden sind – sind herzlich eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen.“

Mehr Informationen zum Verkehrsversuch und die Teilnahme an der Umfrage sind über den QR-Code im Bild oder die Adresse www.paderborn.de/erprobungsradweg zu finden.