Stadt Paderborn sucht Schöffen

Paderborn

In diesem Jahr stehen wieder Wahlen für die Schöffinnen und Schöffen am Amts- und Landgericht sowie Jugendschöffinnen und -schöffen bei den Jugendkammern und Jugendschöffengerichten an. Sie werden von 2024 bis 2028 im Amt sein und nehmen als Vertreter des Volkes gleichberechtigt neben den Berufsrichterinnen und -richtern an der Rechtsprechung in Strafsachen teil, schreibt die Stadt Paderborn in einer Pressemitteilung.