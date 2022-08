Stadt Paderborn und Universität demonstrieren Schulterschluss

Den engen Schulterschluss zwischen der Stadt Paderborn und der Universität demonstrierten Bürgermeister Michael Dreier und Universitätspräsidentin Birgitt Riegraf während eines Festakts. Die Hochschule feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums wurde Riegraf zudem eine besondere Ehre zuteil: Sie trug sich stellvertretend für die Hochschule in das Goldene Buch ein.

Etwa 75 Gäste waren am Freitagabend in den Ratssaal gekommen. Unter ihnen waren der frühere Bürgermeister Heinz Paus, der ehemalige Universitätspräsident Nikolaus Risch oder Jürgen Plato, von 2006 bis 2013 Kanzler der Uni. Zudem waren Christian Carl, Bürgermeister in Bad Wünnenberg, Mathias Hornberger, Vorsitzender des Stadtsportverbands, und Christoph Schlösser als Präsident der Paderborn Baskets der Einladung zum Festakt gefolgt. Kern der Feier war ein „offener Talk“ zwischen Riegraf und Dreier, moderiert von Sinah Donhauser. Nach dem offiziellen Teil sollte DJ Sir Benny Styles für Unterhaltung sorgen.