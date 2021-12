Stadt Paderborn verschenkt Kalender mit Bildern der Gewinner-Kommunen

Rund 350 der Kalender liegen ab Freitag, 17. Dezember, an den Standorten der Stadtbibliothek in Elsen, Schloß Neuhaus, der Kinderbibliothek und der Hauptbibliothek am Rothoborn sowie der Tourist-Information am Marienplatz, im Stadtmuseum am Abdinghof und in den Städtischen Museen in Schloß Neuhaus aus.

Jede Person könne sich dort kostenlos ein Exemplar mitnehmen, teilte die Stadt am Donnerstagvormittag bekannt – solange der Vorrat reicht.

In dem Kalender sind Bilder von Projekten aus Recklinghausen, Wuppertal, Siegen, Paderborn, Senden, Kempen, Velbert, Kamp-Lintfort, Warstein, Wesel, Lügde und Solingen, die im Rahmen der Städtebauförderung des Landes NRW unterstützt werden.