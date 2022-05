Betrüger wollen nach Tornado in Paderborn illegal Spenden sammeln

Wetterlage in NRW am Montag vergleichsweise ruhig - Aufräumarbeiten: Hunderte Helfer im Einsatz

Bielefeld/Paderborn

Nach den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Gewittern und Starkregen zum Wochenanfang blieb die Lage am Montag in NRW ruhig. Landesweit gab es nach Auskunft der Meteorologen zwar an mehreren Orten Starkregen und Gewitter wie in der Region nördlich von Dortmund. Dabei s...

Von WB und dpa