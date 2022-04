Stadt Paderborn will die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO umsetzen

Keine Armut, kein Hunger, hochwertige Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, bezahlbare und saubere Energie: So lauten fünf von 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. An ihnen will sich die Stadt Paderborn künftig orientieren. Auf dem Weg dorthin soll eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Domstadt erarbeitet werden. 70.000 Euro lässt die Verwaltung sich das kosten. Die Mehrheit der Ratsmitglieder stimmte dem Vorhaben jetzt zu.

Die Verwaltung baut auf die Expertise und Erfahrungen des Vereins Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW. Bei ihr handele es sich um ein interkommunales und zivilgesellschaftliches Netzwerk, das bereits 100 Projekte begleitet und mit 40 Kommunen in NRW zusammengearbeitet habe, sagte deren Geschäftsführer Klaus Reuter in der Ratssitzung. Paderborns Nachbarstädte Bielefeld und Detmold haben bereits bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf die Dienste der LAG 21 NRW zurückgegriffen. Erster Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Was ist in Paderborn schon nachhaltig und auf einem guten Weg? Wo sind die Stärken, wo die Schwächen? Danach werden Leitlinien und Ziele formuliert und die nötigen Schritte festgelegt. Die Politik muss dann zustimmen, ehe die Verwaltung das Konzept umsetzt.