Stadt Paderborn will Erdgas sparen: In Sporthallen wird  kalt geduscht

In städtischen Sporthallen bleiben ab sofort die Duschen kalt, um Erdgas zu sparen. Wie die Stadt Paderborn mitteilt, folgt sie damit dem Appell der Bundesregierung, die die Alarmstufe für die Gasversorgung ausgerufen hat.

Seit Anfang Juni sind in den städtischen Gebäuden die Heizungen kalt. Bisher waren jedoch die Warmwasserbereiter noch aktiv, die über die Zentralheizungen versorgt werden. Dies führt dazu, dass viele Heizungsanlagen noch immer mit hohen Temperaturen laufen müssen. Ein Großteil der Sporthallen wird in den Ferien nicht oder nur zeitweise genutzt, daher werden auch die Duschen nur selten genutzt.

Das Gebäudemanagement der Stadt (GMP) hat daher in Abstimmung mit dem Sportservice entschieden, in allen Sporthallen, wo dies ohne Probleme bei der Trinkwasserhygiene möglich ist, während der Ferien die Warmwasserbereitung abzuschalten um die Heizungsanlagen vollständig abstellen zu können. Der Sportbetrieb in den Hallen bleibt weiter möglich.

Das Maspernsportzentrum und die Merschweghalle sind von der Abschaltung der Warmwasserbereiter nicht betroffen. Je nach Entwicklung der Versorgungssituation könnte dieser Zustand auch bis Anfang September ausgedehnt werden.