Stadt Paderborn stellt ruhige Lage in Freibädern fest

Von Streitereien in Freibädern in einigen Großstädten haben Medien in diesem Jahr berichtet, gar von Schlägereien und Tumulten. Die Stadt Paderborn beobachtet die Entwicklung, um rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu können. Das berichtet sie vor Abschluss der Saison.

In Paderborn gibt es das Rolandsbad an der Stolbergallee und das Waldbad in Schloß Neuhaus unter freiem Himmel. Lediglich von „leichten Vergehen“ spricht die Verwaltung in einer Stellungnahme des Bäderbetriebes und der PaderBäder GmbH. Der Inhalt ist Teil einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion.

Ihre Vertreter hatten über den Ausschuss für Sport und Freizeit und den Betriebsausschuss Bäder unter anderem schriftlich angefragt, ob der „Stadt Paderborn problematische, also gewalt- und kriminalitätsaffine Gruppen junger Männer (mit Migrationshintergrund) bekannt“ seien. Und ob sie ein Sicherheitsrisiko etwa in Freibädern darstellen. Dazu teilt die Verwaltung mit, dass sich die Verstöße gegen die Haus- und Badeordnung „bisher auf leichte Vergehen, wie beispielsweise das Springen vom Beckenrand oder die Benutzung nicht erlaubter Spielgeräte (z.B. Lederbälle)“ beschränken.

Einen Sicherheitsdienst setze die Stadt zudem an den Eingängen der Freibäder ein. Dieser kontrolliere bei Besuchern, ob sie Alkohol beziehungsweise Glasflaschen mitbringen. Dies hänge auch mit einem „hohen Verletzungspotential“ zusammen. „Die hierdurch bedingte Präsenz des Sicherheitsdienstes reicht derzeit als präventive Maßnahme aus“, heißt es seitens der Stadt. Darüber hinaus führe der Sicherheitsdienst auch Kontrollgänge auf den Liegewiesen durch.

Aktuelle Saison: 2900 Euro Kosten für Sicherheitspersonal

Zu den Kosten nennt die Stadt einen Betrag für das Sicherheitspersonal in der laufenden Saison von bisher 2900 Euro. Etwas ältere Zahlen seien in Bezug auf die Jahre 2020/2021 aufgrund der Zugangskontrollen entsprechend den Corona-Schutzverordnungen nicht repräsentativ. Zu einem Vergleich zieht die Stadt deshalb das Jahr 2019 heran: Hier betrugen die Kosten etwa 9000 Euro netto.

Die Stadt erklärte außerdem, dass Verweise aus den Bädern aufgrund von Verstößen gegen die Haus- und Badeordnung bisher „gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst bewältigt werden“ konnten. „Die Polizei musste lediglich zur Feststellung der Personalien hinzugezogen werden“, so die Verwaltung. Darüber hinaus habe es bereits in der Vergangenheit Schulungen für Mitarbeiter zu verschiedenen Themen durch die Polizei gegeben. Zudem könne die Stadt auf veränderte Anforderungen gemeinsam mit „entsprechenden Abteilungen der Polizei“ reagieren.