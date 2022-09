Stadt will Geschäftsleute in Schloß Neuhaus vereinen

Wie ist der Mix an Geschäften in Schloß Neuhaus, wo gibt es Leerstände, wie kann die Stadt die Interessen im Nebenzentrum bündeln? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich Fachleute am Donnerstag auf dem Hatzfelder Platz beschäftigt. Zum Austausch der Ideen hatte die Stadt 130 Geschäftsleute, Gastronomen, Gewerbetreibende und Dienstleister eingeladen.

Von einem Geschäftszentrum als „Juwel“, besonders in Bezug auf die Lage um das Neuhauser Schloss, sprach Giorgos Kalaitzis. Er ist Senior-Berater Stadtentwicklung/- marketing der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) mbH mit Sitz in Köln. Seit dem Jahreswechsel ist die GMA von der Stadt beauftragt, gemeinsam mit ihr ein Zentrenmanagement für Schloß Neuhaus zu entwickeln. Mögliches Ziel ist auch die Gründung einer neuen Interessengemeinschaft, die die Stadt zukünftig beraten und unterstützen möchte. Das sagte Till Braukmann vom Bereich Stadtentwicklung im Stadtplanungsamt. Zudem war auch Heiner Buitkamp, Leitung Standortmanagement in der Wirtschaftsförderung Paderborn, zum Austausch gekommen.

Hintergrund ist eine Beteiligung der Stadt an dem Förderprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW. Im Zuge der Pandemie hatte die damalige Landesregierung die Förderung im Juli 2020 mit zunächst 70 Millionen Euro auflegen lassen. Das Konzept der GMA für ein Zukunftsprogramm könnte noch in diesem Jahr fertig werden, so Braukmann. Wann sich dann eine neue Interessengemeinschaft in Schloss Neuhaus bilden könnte, ließ Braukmann noch offen.

Während des Aktions- und Informationstags sammelten Giorgos Kalaitzis (links) von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung in Köln und Till Braukmann vom Stadtplanungsamt Paderborn Ideen und Anregungen. Foto: Rajkumar Mukherjee

„Geschäftszentrum Schloß Neuhaus – ein Tag für Zukunftsperspektiven“, so lautete die Überschrift des Informations- und Aktionstags. Angesprochen waren Akteure im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Kultur und im öffentlichen Leben. Teil des geplanten Zukunftsprogramms sind die Felder „Handel, Gastronomie und Angebotsmix“, „Kultur, Attraktionen und Events“, „Netzwerke und Kooperationen“ sowie „Attraktivität und Aufenthaltsqualität“. Hierbei sind als sogenannte Zentrenräume in Schloß Neuhaus die Bereiche Hatzfelder Straße, Bielefelder Straße, Wochenmarkt, Schloß Neuhaus und Residenzstraße im Fokus.

Viele Passanten waren am Donnerstagvormittag rund um die Bielefelder Straße unterwegs. Bewusst hatten sich Stadt und GMA den Markttag für den Aktionstag ausgesucht. Von 10 bis 18 Uhr sollte der Stand geöffnet sein. Die 130 Geschäftsleute, die die Stadt eingeladen hatte, haben Ladenlokale im Erdgeschoss. Beispielsweise Rechtsanwälte mit Kanzleien in der zweiten Etage waren diesmal nicht dabei. Zuvor hatte es vor etwa vier Wochen einen Spaziergang durch die Stadt gegeben.

26.000 Menschen leben in Schloß Neuhaus

Etwa 26.000 Menschen leben in Schloß Neuhaus, wie Braukmann berichtete. Wie Kalaitzis hob auch Braukmann die Vorzüge des Standortes hervor. „Leerstände sind hier nicht das Kernproblem. Allerdings ist der Branchemmix nicht so attraktiv“, sagte er. Braukmann verwies dazu auf mehrere Spielhallen und Wettbüros und auf einige wenige leere Ladenlokale beispielsweise an der Residenzstraße. Welches Potential Kalaitzis in Schloß Neuhaus sieht – auch in Hinblick auf die Anbindung an das Paderborner Zentrum –, verdeutlichte er anhand eines Beispiels: „Ich habe einen Radweg nach Schloß Neuhaus genutzt und finde diesen ganz wunderbar. Man ist schnell hier.“

Während vormittags zunächst vor allem Bürger und Vertreter von Interessegemeinschaften zum Stand kamen, so Braukmann, seien es gegen Mittag einige Händler und Eigentümer von Geschäften beziehungsweise Gebäuden gewesen. Insgesamt gebe es kein eindeutiges Bild bei den Rückmeldungen. „Einige sind unzufrieden, andere wissen, was sie an Schloß Neuhaus haben“, sagte Braukmann. Kritik gebe es beispielsweise an Sortimentslücken: So wünschten sich einige Bürger einen Metzger, Bekleidungs- oder Lebensmittelgeschäfte. Oder darüber hinaus Kunst im öffentlichen Raum. Herausforderungen seien beispielsweise die Baustellen oder die Sauberkeit im Ort.

Zufrieden mit dem Angebot in Schloß Neuhaus ist Tanja Reimer (37). Mit ihrem Ehemann und zwei Kindern lebt sie seit etwa 20 Jahren im Stadtteil. „Ich habe hier vieles von dem, was ich täglich brauche“, sagte Reimer, bezog darin aber auch Ärzte, Apotheken und beispielsweise das Schulangebot mit ein.

Auf die Idee einer Gruppe, in der die Interessen der Händler und Gewerbetreibenden in Schloß Neuhaus gebündelt werden, verwies auch Diane Berg. Sie ist Koordinatorin in der Buchhandlung Literafee von Inhaber Guido Glasmacher. „Es wäre schön, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen“, sagte sie.