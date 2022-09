Stadtentwässerungsbetrieb kontrolliert Abwasserkanäle in Marienloh

Zur Prüfung des baulichen Zustands der öffentlichen Kanalisation werden jährlich bis zu 70 Kilometer der mehr als 1000 Kilometer umfassenden, öffentlichen Kanalisationsanlagen inspiziert. Auf Grundlage der Inspektionsdaten erfolgt die Auswertung, Planung und Umsetzung der baulichen Kanalsanierung.

In diesem Jahr wird die öffentliche Kanalisation im Stadtteil Marienloh im oben genannten Zeitraum untersucht. Die erforderlichen Reinigungs- und Inspektionsarbeiten finden verfahrensbedingt in mehreren, zeitlich voneinander getrennten Arbeitsschritten statt, die am jeweiligen Einsatzort jedoch in der Regel nur wenige Stunden andauern. Dennoch stellen die Arbeiten grundsätzlich einen kurzweiligen Eingriff in den öffentlichen Verkehr dar. In Einzelfällen können auch aufwendigere Verkehrsführungen notwendig werden, über die der STEB rechtzeitig informieren will.



Die Arbeiten werden durch die beauftragte Firma Lobbe Kanaltechnik GmbH aus Sennelager ausgeführt.



Für etwaige zeitweilige Behinderungen im Straßenverkehr durch die Spül- und Inspektionsfahrzeuge bittet der STEB die Marienloher um Verständnis.

Mit Fragen oder Anregungen können sich Interessierte laut STEB an den zuständigen Mitarbeiter, Herrn Senf, unter 05251/88-12852 oder an die Firma Lobbe Kanaltechnik GmbH, Herrn Hoffmann, 05254/995122 wenden. Weitere Informationen zum städtischen Kanalanalnetz gibt es auf www.steb-paderborn.de.