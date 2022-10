Stadtentwässerungsbetrieb saniert weitere Kanäle in Paderborn

Die Arbeiten werden den weiteren Angaben zufolge durch eine externe Fachfirma (Umwelttechnik & Wasserbau GmbH) ausgeführt, die die betroffenen Anwohner kurz vor Beginn der Maßnahmen schriftlich informiert.

Folgende Straßen sind betroffen: Am Bahneinschnitt, Am Kindergarten, Am Schlengerbusch, Brede, Brunnenstraße, Ellerstraße, Finkenweg, Gustav-Schultze-Straße, Heierswall, Kasseler Straße, Klünersweg, Melkweg, Michaelstraße, Nesthauser Straße, Pankratiusstraße, Rotheweg, Salierstraße, Schützenplatz, Vössingweg, Wichtrudstraße, Wollmarktstraße.

Arbeiten sollen bis Ende Mai 2023 beendet sein

Die Kanalsanierung erfolgt in grabenloser Bauweise, unter anderem mittels Robotertechnik und sogenanntem Schlauchrelining, sodass keine Straßenaufbrüche notwendig sind. Verfahrensbedingt ist es erforderlich, die Sanierung in mehrere Arbeitsschritte zu unterteilen. Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind teilweise Unterbrechungen notwendig, sodass es zwischendurch Zeiten geben wird, in denen die Arbeiten in einer Straße kurz pausieren und zunächst an einer anderen Stelle gearbeitet wird.

Die Kanalsanierungsarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Mai 2023 abgeschlossen sein.