Stadtmuseum Paderborn jetzt Teil des „Netzwerk Klosterlandschaft OWL“

Die „Klosterlandschaft Ostwestfalen-Lippe“ ist ein kulturtouristisches Netzwerk, das Klöster und klosterähnliche Einrichtungen in OWL verknüpft. Die im Netzwerk zusammengeschlossenen Partner haben sich den Angaben zufolge zum Ziel gemacht, die monastische Vergangenheit, das spirituelle, kulturelle und geschichtsträchtige Potenzial der bestehenden und ehemaligen Klöster im ostwestfälisch-lippischen Raum lebendig zu halten und insbesondere für Besuchende zugänglich zu machen.

„Durch die Aufnahme in das Netzwerk kann die Geschichte des von vermutlich Bischof Meinolf (um 975-1036) gegründeten Klosters Abdinghof über die Grenzen der Stadt hinaus erzählt und bekannter gemacht werden. Es sind besondere Räume, die wir hier pflegen, bewahren und mit denen wir den Besuchern die Geschichte des bedeutenden mittelalterlichen Klosters näherbringen“, sagte Markus Runte, der beim Stadtmuseum für die Organisation, Sonderausstellungen und das Offenes Foyer zuständig ist.

Das Stadtmuseum, seit 2017 am Abdinghof beheimatet, dokumentiert die Geschichte des im 11. Jahrhundert gegründeten Abdinghofklosters Sankt Peter und Paul, eine ehemalige Abtei der Benediktiner in Paderborn, und bewahrt und pflegt neben dem Klostergarten zwei von ursprünglich vier erhaltenen Flügeln des mittelalterlichen Kreuzganges: den Südflügel aus dem 12. Jahrhundert sowie den längeren Westflügel, der als Kriegsruine durch einen Nachbau in romanischen Formen in den Jahren 1953 bis 1955 ersetzt worden ist.

Von hier aus lässt sich mit einem Blick auf den Klostergarten und die benachbarte Abdinghofkirche die Lebensweise der Mönche eindrucksvoll nachempfinden. Der Kreuzgang war eine Art Lebensader des Benediktinerklosters. Er diente den Mönchen nicht nur als stiller Raum für die Lektüre, des Gebets oder der Kontemplation, sondern auch für profane Tätigkeiten, wie etwa dem Ausbessern der Kleidung oder dem Haareschneiden.

Im Kreuzgang wird die Geschichte des Abdinghofklosters anhand von zahlreichen Objekten, Modellen und Filmen erzählt. Foto: Markus Runte

Insbesondere der Südflügel sowie die gotischen Fenster lassen das Mittelalter mitten in der Stadt wiederaufleben, zeugen sie doch von einem repräsentativen Bauwerk des späten 12. Jahrhunderts. Nicht weniger eindrucksvoll sind die mittelalterlichen Gewölbekeller der Klosteranlage, die als Wirtschaftsräume genutzt wurden, wie das klösterliche Bier- und Vorratslager.

Ein Höhepunkt ist sicherlich der gut erhaltene Remter, Refektorium und Speisesaal eines Klosters, mit einem Kreuzgratgewölbe aus einem Anbau von 1680. Vermutlich diente es den Mönchen als Sommerrefektorium. Derzeit wird dieser allerdings durch die Verwaltung genutzt und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Informationen zum Netzwerk Klosterlandschaft OWL finden sich unter www.klosterlandschaft-owl.de. Das Stadtmuseum hat täglich von Dienstag bis Sonntag geöffnet.