Stadtradler legen 1,1 Millionen Kilometer im Kreis Paderborn zurück

Im Frühjahr waren alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises dazu aufgerufen, drei Wochen lang das Auto stehenzulassen und im Gegenzug das Fahrrad aus der Garage zu schieben – für den Weg zur Arbeit, zum Bäcker oder zum Sport. Erstmals beteiligten sich alle zehn Kreiskommunen an der Aktion „Stadtradeln“, die bundesweit vom Städte-Netzwerk „Klima-Bündnis“ organisiert wird. Im Rahmen einer Auszeichnung, die Landrat Christoph Rüther im Paderborner Kreishaus vornahm, wurden nun die Ergebnisse verkündet.

Im gesamten Kreisgebiet legten die 6173 aktiven Radelnden rund 1,1 Millionen Kilometer für ein besseres Klima zurück. Ein Beispiel zum Vergleich: eine Tonne CO₂ entspricht einer Fahrt über 4900 Kilometer mit einem Mittelklasse-Benziner und um eine Tonne CO₂ aufzunehmen, muss eine Buche rund 80 Jahre lang wachsen. Im Durchschnitt legten die Radler während des 21 Tage umfassenden Zeitraumes etwa 180 Kilometer pro Person zurück. In Summe nahmen in diesem Jahr rund 1000 Personen und 78 Teams mehr teil als im Vorjahr. Unter dem Strich erreichte der Kreis Paderborn so bundesweit den 34. Platz von 2557 teilnehmenden Kommunen und den 14. Platz in NRW.

„Das Ergebnis des Stadtradelns ist beeindruckend und eine echte Gemeinschaftsleistung, zu der die Teilnehmenden aus allen Städten und Gemeinden mit wenig Aufwand viel beigetragen haben. Mit der noch einmal gestiegenen Beteiligung wurde erneut ein deutliches Zeichen für mehr Klimaschutz und Radmobilität gesetzt“, freut sich Landrat Christoph Rüther über den anhaltenden Erfolg der Kampagne und lobt die gute Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen in der gemeinsamen Projektgruppe für das Stadtradeln.

Der Kreis Paderborn hat unter allen Teilnehmern vier Präsentkörbe verlost. Die mit regionalen Produkten gefüllten Körbe und ein Buchpräsent überreichte Landrat Christoph Rüther an Markus Uttermann (Team Boniflitzer), Anne Steffen (Team Pfadfinder St. Meinolf), Tobias Krah (Team Janz Tec AG) und Andreas Borgelt (Team BaT-Man).

Die Kreisverwaltung unterstützt den Ausbau der Radmobilität nach eigenen Angaben unter anderem durch die Erstellung des Radwegenetzes OWL und als Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS). Zudem sei in den vergangenen beiden Jahren die Beschilderung des Radverkehrsnetzes NRW in interkommunaler Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erneuert worden. Auch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung selbst stellten ihre Zweirad-Affinität unter Beweis: 106 Mitarbeitende radelten in Summe 22.095 Kilometer und erreichten damit den dritten Platz aller Teams im Kreisgebiet.

Auch im kommenden Jahr soll wieder für mehr Radmobilität und ein gutes Klima in die Pedale getreten werden. Alle Interessierten können sich bereits jetzt den Zeitraum 14. Mai bis 3. Juni 2023 vormerken.