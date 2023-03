Lost Place: Die Stadt Paderborn und ihre 126 leeren Büros

Paderborn

Im Herzen der Paderborner Innenstadt gehen zehntausende Passanten täglich an einem verlassenen Ort vorbei – seit 13 Jahren schon. Es geht um 126 leerstehende Büros in bester Lage. Ein Lost Place. Das WESTFALEN-BLATT hat eine exklusive Führung durch die städtischen Verwaltungsgebäude erhalten, die in diesem Jahr abgerissen werden sollen. Sind die Büros und die Bausubstanz wirklich so schlecht?

Von Ingo Schmitz