Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Sonntagabend in das goldene Buch der Stadt Paderborn eingetragen. Und er hielt eine beeindruckende Rede.

Etliche hochrangige, prominente wie renommierte Redner haben schon das Libori-Mahl der Paderborner Libori-Gilde mit einem denkwürdigen Vortrag gewürdigt. Die Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Sonntagabend hat dieser Tradition einen neuen Höhepunkt beschert.

Das 66-jährige Staatsoberhaupt verurteilte den Krieg Putins gegen die Ukraine als einen Krieg gegen die Einheit Europas. „Dieser Krieg verletzt alles, was wir für das Zusammenleben von Menschen auf diesem Kontinent noch vor Jahren sowohl in West wie in Ost als fundamental betrachtet haben. Er bringt millionenfaches Leid über die Ukraine. Millionen haben ihre Heimat verlassen müssen, sind zur Flucht ins Ausland gezwungen, sind in Angst um diejenigen, die zurückgeblieben sind“, sagte Steinmeier.

Er selbst habe große Sorge vor der Wiederkehr des Kalten Krieges. Dass jüngere Menschen dies für keine besondere Katastrophe hielten, sei nachvollziehbar, aber: „Die Älteren wissen noch um die Fragilität und Gefährlichkeit des Zustandes – besonders für die Menschen in Europa“, betonte der gebürtige Lipper. Steinmeier weiter: „Wir dürfen uns nicht spalten lassen, wir dürfen das große Werk eines einigen Europa, das wir so vielversprechend begonnen haben, nicht zerstören lassen. Es geht in diesem Krieg nicht allein um das Territorium der Ukraine, es geht um den im doppelten Sinne gemeinsamen Grund unserer Werte und unserer Friedensordnung“, betonte der Bundespräsident.

Bundespräsident Steinmeier trägt sich zu Libori ins goldene Buch der Stadt Paderborn ein. Ein Trikot vom SCP gab es auch.

Anlässlich des Libori-Festes ging er auch auf die besondere Verbindung Paderborns mit der französischen Partnerstadt Le Mans ein. „Wahrscheinlich gibt es wenige Orte in der Mitte Deutschlands, wo die Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland und deren Bedeutung für Europa so lebendig im Bewusstsein ist, wie hier in Paderborn“, lobte er und verwies auf die bewegte Lebensgeschichte von Franz Stock, einem Priester aus dem Erzbistum Paderborn, der in Paris Theologie studierte und sich als Wehrmachtspfarrer in Frankreich aufopferungsvoll um französische Kriegsgefangene gekümmert habe. Als er selber nach der Kapitulation Kriegsgefangener wurde, habe er bei Chartres ein großes Priesterseminar unter Gefangenen geleitet. Steinmeier: „Es war und es ist wie immer: Wo vieles zerstört wird und alles in Trümmern liegt, da sind es Einzelne, die das gute Werk wieder aufnehmen und weiterführen und eine bessere Zukunft für uns alle eröffnen.“

Sein abschließender Appell: „Europa ist, wie wir hier in Paderborn beim Libori-Fest immer wieder erfahren, unsere reiche Vergangenheit. Europa muss auch unsere gemeinsame gute Zukunft sein.“

Auf seinem Weg zum Rathaus hatte Steinmeier einen kurzen Weg durch die Menge zurückgelegt. Es gab nicht nur Zuspruch, es waren auch Gegendemonstranten vor Ort, die sich ablehnend äußerten. Zu Zwischenfällen kam es nicht.