Stelldichein der Comedy-Stars auf dem Paderborner Schützenplatz

Veranstalter sind das Kultur-Büro-OWL und das Team Wohlsein, die beide dafür eine „Gemeinsame Sache“ versprechen. Die Auftritte werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Projekt Neustart Kultur.

Rüdiger Hoffmann

Den Startschuss gibt am am 19. August ab 20 Uhr ein echtes Paderborner Urgestein: Rüdiger Hoffmann. In seiner alten Heimat präsentiert der vielfach als „Gottvater der deutschen Comedy“, „Superstar der Spaßgesellschaft“ oder „Lustigster Westfale seit Eugen Drewermann“ bezeichnete Publikumsliebling ein Best-of-Programm. Und in der Tat gehört der Paderborner seit Jahrzehnten zu den absoluten Top-Künstlern der Comedy-Szene. Das Resultat seiner bis heute ungebrochenen Popularität: Goldene Schallplatten, ein treues Millionenpublikum und sogar ein Auftritt im Vorprogramm der Rolling Stones. Mit insgesamt elf Bühnenshows tourte er in den vergangenen zwanzig Jahren höchst erfolgreich durch die Republik. Ob „Der Mitbewohner“, „Die anonymen Ausländerfeinde“, „Malte, der Kinderfreund“, die „Acht Kostbarkeiten“ oder natürlich sein berühmtes: „Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten ...“ – ganz Comedy-Deutschland kann Hoffmanns Klassiker längst auswendig mitsprechen.

Mit Rüdiger Hoffmann beginnt das Open-Air. Foto: Nadine Dilly

Der „Entdecker der Langsamkeit“ verspricht ein legendäres Comedy-Highlight nach dem anderen. Das Besondere an diesem „Best Of“: Das Programm konnte von den Fans über Rüdiger Hoffmanns Homepage und Facebookseite aktiv mitbestimmt werden. „Also Demokratie pur ... ein bisschen wie bei der ‚Brexit‘-Abstimmung – nur mit lustigem Ausgang“, heißt es in der Ankündigung. Der beliebte Comedian möchte schließlich sicher gehen, dass wirklich alle auf ihre Kosten kommen.

Florian Schroeder & Kapelle Petra

Einen Tag nach Helge steht Florian Schroeder gemeinsam mit Kapelle Petra auf der Bühne am Schützenplatz. Der Auftritt knüpft an das vergangene Jahr an, als Kapelle Petra zusammen mit Sebastian Pufpaff „Noch nicht Schicht“ live nach Paderborn brachte, das vielen damaligen Besuchern noch als legendärer Abend in guter Erinnerung ist. Dieses Mal wird die Erfolgsgeschichte der ungewöhnlichen und gerade deshalb so großartigen Doppelbesetzung fortgeführt mit dem wohl bekanntesten politischen Kabarettisten: Florian Schroeder.

Kapelle Petra aus Hamm/Westfalen hat in ihrer Karriere schon die ein oder andere Duftmarke in der deutschsprachigen Indiemusik gesetzt. Als Klick-Mulitmillionäre auf Youtube mit ihrem Alltime-Kracher „Geburtstag“. Viele kennen sie aus aus TV-Shows wie „Inas Nacht“ (ARD), „Circus Halligalli“ (ProSieben) oder Pufpaffs „Noch nicht Schicht“ (3sat), aber auch von zahlreichen Konzerten und Festival-Auftritten bei Open Flair oder Rock am Ring. Das Trio um Sänger Guido Scholz, Bassist Rainer Siepmann und Schlagzeuger Markus Schmidt (das live um die Bühnenskulptur Timo „Gazelle“ Sprenger zum Quartett erweitert wird), ist umtriebig und kreativ wie nur wenige andere hiesige Acts.

Florian Schroeder tritt mit Kapelle Petra auf. Foto: Frank Eidel

Florian Schroeder moderiert die „Florian Schroeder Satireshow“ für Das Erste, hr und rbb, außerdem die SWR-Kabarettsendung „Spätschicht“. Auf WDR 2, radioeins und hr1 ist er wöchentlich mit seinen Radiokolumnen zu hören. Von März bis Anfang Juli 2020 war Florian Schroeder fast täglich mit seiner Quarantäne-Show auf Instagram live und sprach mit prominenten Gästen aus Politik, Kultur und Comedy. Er ist gefragter Meinungsbildner der jungen Generation und gern gesehener Gast in Talkshows. Seine Marke: die genaue Beobachtung der politischen und gesellschaftlichen Situation. Er ist immer aktuell, analysiert, bewertet und hinterfragt.

Trio STORNO

Danach wird es Zeit für einen kabarettistischen Jahresrückblick, präsentiert vom Trio STORNO am Sonntag, 21. August. Inzwischen ist ihre ebenso witzige wie scharf beobachtete aktuelle Einordnung der Welt- und Alltagslage ein Erfolgsformat mit mehreren Zehntausenden verkauften Karten in jedem Jahr. „Da wir in bewegten Zeiten leben, wurde aus der Jahresabrechnung inzwischen eine Inventur, und die gibt es in beständig aktualisierter Form auch als Sommerausgabe auf dem Schützenplatz“, heißt es in der Ankündigung. STORNO legt dabei genüsslich den Finger in politische und sonstige Wunden, wenn Funke, Philipzen und Rüther die aktuelle Lage der Dinge durchforsten, um Abseitiges, Bewährtes und Skurriles aufzutischen.

Helge Schneider

Zum Abschluss des Kabarett-Open-Airs auf dem Paderborner Schützenplatz wird am Montag, 22. August, Helge Schneider erwartet. Und so stimmt er selbst darauf ein: „Nachdem meine Sekretärin Frau Höpfner im Bus ausgerutscht ist, als er anfuhr, und meinem Oberbeleuchter Erwin Klemke vom Arzt verboten wurde, noch mehr Bier zu trinken, zudem Tee Koch Bodos Haare ergrauen, fiel mir auf, dass wir immer noch Corona haben und ich meine gesamten Konzerte von 2020 nachholen muss, was nicht ganz so einfach sein wird. Denn die Zeit ist so vergänglich wie die Bands, meine von damals gibt es schon lange nicht mehr. Deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt unter einem anderen Stern weiter auf Tournee zu gehen. Mein neuestes und von einem Biochemiker und einem Ingenieur nebst Dia­gnosegeräten geprüftes Material-Programm soll „Ein Mann und seine Gitarre heißen!“

Hier gibt‘s Karten

Karten für die Auftritte von Rüdiger Hoffmann, Florian Schroeder & Kapelle Petra sowie Storno gibt‘s ab 30 Euro, Tickets für Helge Schneider ab 39 Euro. Beginn ist stets um 20 Uhr. Der Vorverkauft läuft online unter www.gemeinsamesache.com und bei Ticket Direct in der Königsstraße, Tel. 05251/280512.