Bestattungen werden in Paderborn teurer

Paderborn

Das Sterben in Paderborn wird teurer – und das schon zum 1. Dezember. Als erstes von insgesamt fünf zuständigen Gremien hat am Dienstagabend der Bezirksausschuss Schloß Neuhaus/Sande der neuen Gebührensatzung zugestimmt. Der Bezirksausschuss Elsen folgte am Mittwochabend. In beiden Sitzungen wurde deutlich: Die Politik hat keine andere Chance.

Von Ingo Schmitz