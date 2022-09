Stern „Nanto“ bleibt in Paderborn blass

Die Studiobühne an der Universität Paderborn beginnt die neue Spielzeit mit der Premiere von „Nanto“, mit Anklängen an Shakespeares „Sommernachtstraum“.

Studiobühne orientiert sich an Shakespeare und zieht ihr Stück arg in die Länge

„Nanto“ klingt nach nichts und allem, nach einer japanischen Stadt oder einem Nudelgericht, ist aber im Stück ein heller Stern rund 239 Lichtjahre von der Erde entfernt. In dem Theaterstück von Kathrin Binder und Maria Plogmeier, die auch Regie geführt haben, erleben wir eine moderne Version von zwei Königskindern, die nur schwer ins Leben und zur Liebe finden.

Auf der Bühne sind zwei Studentenbuden angedeutet, eine Hälfte mit Couch und Kommode, hier lebt Emil. Emil hat keinen Bock auf Jura, will Tänzer sein. Paul Erik Haverland spielt den Emil mit viel Engagement, er rockt die Bühne, wenn er tanzt, mimt den Verliebten mit Hingabe.

Flucht in einer Traumwelt

Die andere Hälfte mit einer Schlafgelegenheit, Kleiderständer, einem geöffneten Koffer und Zeichnungen bewohnt Thea, die manchmal von ihrer Schwester Edda besucht wird. Edda, gespielt von Hayriye Damar, versucht ihre verpeilte Schwester Thea in die Spur zu bringen. Thea, gespielt von Laura Hortok, hat auch keine Lust auf Studium, will Künstlerin werden, verzieht sich in eine Traumwelt.

Laura Hortok agiert verhalten, manchmal verzweifelt und interpretiert die Rolle wie eine dem Leben Entfremdete. Wir erleben schnelle Szenenwechsel wie Filmschnitte, Studentenbude, Party, Vorlesungen, Parkbank, eine gute Idee. Emils Freund Timo hat auch keine Lust auf Studium, feiert Partys, baggert Kommilitoninnen an. Emil liest Timo aus Shakespeares „Sommernachtstraum“ vor, von Elfen und Liebesreigen mit verzauberten Menschen, die sich zu Narren der Liebe machen.

Daniel Benke spielt den Timo lässig cool, schnodderig: Hey Mann, Alter, keine Lust auf Studium, hey Berufsausbildung ist auch „komplett legitim“. Mit viel Humor turnt Timo über die Bühne. Emil hat die Studentin Thea unter der Laterne stehen gesehen und sich verliebt. Unter der Laterne, wer denkt da nicht an Lili Marlen.

Thea wiederum träumt jede Nacht von Emil, hält ihn für einen Traum, will ihn nicht sehen. Handynummern austauschen? Wieso fragt Thea, du bist nur ein Traum, ich kann dir meine Handynummer nicht geben. Dann stehen sie in Sommerkleidung in der längsten Winternacht und schauen auf den Stern Nanto.

Der roten Faden fehlt

Das ist nett, doch man weiß nicht so recht, was der Stern Nanto mit den beiden Studierenden machen soll. „Ich bin dabei, mich in ein Nichts zu verlieben“, sagt Thea. Aha. Spätestens in der nächsten Vorlesung müsste sie checken, dass Emil ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Dem Stück fehlt ein roter Faden, eine gewisse Logik. Auch fragt man sich, was die Tänzerinnen mit ihren kurzen Darbietungen ausdrücken wollen. Sind sie Elfen, sind sie der Stern, oder müssen sie das Stück künstlich in die Länge ziehen, weil der Text nicht so viel hergibt.

Straffen, eine halbe Stunde bei den doch schwülstigen Tanzelementen einsparen, das hätte das Stück „Nanto“ spritziger gemacht. Denn der Pianist ist richtig gut, auch der Synthie-Pop kommt gut an. Die Musik von Steven Speckmann rettet das Stück und die Akteure. Alle geben ihr Bestes, keine Frage. Mit „PaderBorn TO BE WILD“ hatte die Studiobühne ein tolles Stück Zeitgeschichte auf die Bühne gebracht, der Stern Nanto ist jedoch recht blass geblieben.