Sternsinger aus dem Ruhrgebiet besuchen Paderborn

Eine Gruppe Sternsinger aus der katholischen Gemeinde Corpus Christi in Castrop-Rauxel ist zu Gast im Paderborner Erzbistum gewesen. Die Gruppe, die den Segen am 9. Januar in die NRW-Staatskanzlei unter Ministerpräsident Hendrik Wüst bringen wird, hat auf Einladung von Weihbischof Matthias König Paderborn kennengelernt.

Die Sternsinger, die seit jeher zwischen Weihnachten und dem 6. Januar den Segen zu den Häusern bringen, sind mittlerweile Teil einer alljährlichen Aktion des Kindermissionswerks und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Zum 65. Mal werden die als die Heiligen Drei Könige verkleideten Kinder mit Begleitpersonen auch durch katholische Gemeinde in Deutschland ziehen.

Im Erzbistum Paderborn ist der BDKJ, Diözesanverband Paderborn, Träger der Aktion Dreikönigssingen, wie dieser berichtet. Gemeinsam mit Weihbischof König hatte der BDKJ die Gruppe aus Castrop-Rauxel zu einem Besuch eingeladen. Dazu gehörte eine Besichtigung des Paderborner Doms. Auch die Paderquellen sowie verbliebene Spuren nach dem verheerenden Tornado im Mai sahen die Gäste. Zudem durften die Kinder an der Domorgel das Glockenspiel erklingen lassen und jeweils einmal den Bischofshut (Mitra) aufsetzen. Wie der BDKJ mitteilt, wird auch eine Sternsinger-Gruppe aus der Gemeinde St. Heinrich in Schloß Holte-Stukenbrock Paderborn besuchen: Diese Kinder sollen den Segen ins Bundeskanzleramt bringen.

Jedes Jahr stellt das Kindermissionswerk ein Motto für die Sternsingeraktion zur Verfügung. Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion steht der Kinderschutz, denn trauriger Fakt ist dem BDKJ zufolge weiterhin, dass Kinder weltweit unter Gewalt leiden. Dagegen setzen sich die Sternsinger in diesem Jahr besonders ein. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert werden.

Kinder und Jugendliche auch in Paderborn, die als Sternsinger mitgehen möchten, können sich in ihrer Ortsgemeinde melden, so der BDKJ. Zudem wird der BDKJ gemeinsam mit Weihbischof König die Dankesfeier für die Sternsinger im Erzbistum Paderborn ausrichten. Sie soll am 21. Januar von 10 Uhr an in Paderborn stattfinden. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst gehen die etwa 900 Sternsinger gemeinsam ins Kino und schauen sich einen Film an. Zur Dankesfeier nimmt der BDKJ noch Anmeldungen entgegen.

Weitere Informationen, beispielsweise zur Anmeldung, gibt esauf www.bdkj-paderborn.de.