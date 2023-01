Sternsinger sind in Schloß Neuhaus unterwegs

Die Sternsinger der Pfarrei Heiliger Martin Schloß Neuhaus bringen auch in diesem Jahr wieder den Segen. Ausgesandt werden sie am Wochenende, 7. und 8. Januar.

In St. Joseph Mastbruch, St. Michael Sennelager und St. Heinrich und Kunigunde Schloß Neuhaus werden die Sternsinger am Samstag, 7. Januar, nach den Aussendungsgottesdiensten, die vor Ort in den Kirchen um 9 Uhr gefeiert werden, den Segen zu den Menschen bringen. In St. Michael Sennelager können alle Haushalte besucht werden.

In St. Joseph Mastbruch wird versucht, alle Straßen abzugehen, es könne aber nicht garantiert werden. Die Sternsinger werden an diesem Tag auf jeden Fall die angemeldeten Haushalte besuchen. Eine Anmeldung per E-Mail ist immer noch möglich an [email protected]. In St. Heinrich und Kunigunde Schloß Neuhaus hätten sich in diesem Jahr leider nicht genügend Kinder für die Sternsingeraktion angemeldet, so dass für diese Gemeinde andere kreative Lösungen gesucht und gefunden worden sind.

Die Sternsinger werden gegen 9.30 Uhr losgehen und in den Straßen, in denen sie wohnen, den Segen verteilen. Es werde jedoch nicht möglich sein, dass die Sternsinger den Segen in alle Häuser bringen, auch die angemeldeten Haushalte könnten nicht besucht werden, heißt es seitens der Gemeinde.

Segenstationen zum Mitnehmen von 11 bis 12.30 Uhr: an der Kirche in Schloß Neuhaus (Marienplatz), am Hatzfelder Platz, am Parkplatz Waldfriedhof Ecke Josef Temme Weg / Hatzfelder Straße, am Parkplatz bei der Kita Waldblick und an der Ecke Von-Wied-Straße / Kessenbrockallee.

Zusätzlich gibt es Segenspaketstationen in folgenden Geschäften: Mühlen-Apotheke, Bären-Apotheke, Literafee, Rewe in Schloß Neuhaus, Rewe an der Ecke Dubelohstraße /Hatzfelderstraße, Schuhhaus Lamskemper, Easy PBS.

In St. Marien Sande werden die Kinder am Sonntag, 8. Januar, nach dem Aussendungsgottesdienst, der um 9 Uhr gefeiert wird, durch alle Straßen von Haus zu Haus gehen.