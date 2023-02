Stiftung Digitale Spielekultur zu Gast im Paderborner Heinz-Nixdorf-Forum

Das Bildungsbüro des Kreises Paderborn bietet am 1. März gemeinsam mit dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) eine Veranstaltung zu den Themen „Games und Gesellschaft“ an. Bei einem Vortrag der Stiftung Digitale Spielekultur sowie mehreren Workshops sollen Interessierte mehr über die Medienwelt der Jugend lernen können.

Die Veranstaltung findet am 1. März von 14 bis 18 Uhr im HNF statt. Sie gehört zu einer Veranstaltungsreihe des Bildungsbüros und des HNF. Gemeinsam planen sie verschiedene Veranstaltungsformate unter dem Jahresmotto „Jugend – voll digital.total normal!?“. Diese sollen Interessierten „Einblicke in die vielfältigen Medienwelten junger Menschen geben“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Nachdem der Auftakt der Reihe im Dezember stattgefunden hat, haben die beiden Organisatorinnen Carolin Wahl-Knoop, Geschäftsführerin Bildungsbüro, und Irmgard Rothkirch, Leiterin Medienpädagogik Heinz-Nixdorf-Museumsforum, die Stiftung Digitale Spielekultur zu der Veranstaltung im März eingeladen, bei der es um die Themen „Games und Gesellschaft“ gehen soll. „Games können unsere Gesellschaft besser machen, Sinn stiften und einen gesellschaftlichen Mehrwert für Bildung, Kultur und Forschung schaffen“, sind sich die Organisatorinnen mit der Stiftung einig.

Die Veranstaltung wird mit einem Vortrag über die gemeinnützige Arbeit mit Games und die Aufgaben der Stiftung Digitale Spielekultur von Çiğdem Uzunoğlu, Geschäftsführerin der Stiftung, beginnen. Anschließen wird es eine Fragerunde geben, bevor es in drei verschiedenen Workshops ans Ausprobieren geht. Sie stehen unter dem Titel „Initiative: Erinnern mit Games“, hier wird der Beitrag von Games zu einer digitalen Erinnerungskultur beleuchtet, „Games und Wertebildung, hier wird die Frage gestellt, wie digitale Spiele für politische Bildungsarbeit und Werte aktiv genutzt werden kann.

Im letzten Workshop „Auswärtsspiel“ wird geprüft, ob sich die interaktiven und sozialen Mechanismen digitaler Spiele dazu eignen, Menschen ein besseres Verständnis für Außenpolitik und Diplomatie zu vermitteln. Nach den Workshops folgt eine „Spielung“. Ähnlich wie bei einer Lesung werden hier Spielexperten Spiele vorstellen und sie auch live vor Publikum spielen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die mehr über jugendliches Medienhandeln wissen und selbst ausprobieren möchten. Weitere Informationen und Anmeldung: http://bildungsregion-paderborn.de/voll-digital