Stilvoller Diözesankönigsabend in Benhausen

Unter den vielen geladenen Gästen konnte Oberst Norbert Glasmeyer am vergangenen Samstag (6. August) die aktuellen Majestäten des Schützenvereins Benhausen, Ulrich Göke und Andrea Rentzsch, das Bundeskönigspaar Hans-Christian und Gabi Lummer und die amtierenden Diözesankönigspaare aus Münster und Essen sowie die Diözesankönige aus Köln und Aachen begrüßen.

Weitere Königspaare und Hofstaate von befreundeten Vereinen und Gesellschaften aus den benachbarten Ortsteilen standen ebenfalls im Mittelpunkt des Geschehens. Diözesanbundesmeister Mario Kleinemeier schloss sich den Grußworten an und zeichnete Bernd Petermeier im Anschluss mit der „Ehrennadel des Diözesanverbandes Paderborn in Silber“ aus. Viele fleißige Helfer aus den Reihen des Vorstandes und der Unteroffiziere inklusive deren Partnerinnen hatten die Schützenhalle in Benhausen vorab in einen stilvollen Ort verwandelt.

Geschmackvolle Deko, eine ausgezeichnete Getränke- und Speisenauswahl, eine mitreißende Showeinlage der „Drumband“ des Heide-Musikzuges und die „Prime Time Band“ sorgten für optimale Rahmenbedingungen. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert und getanzt.