Straßensperrungen und Halteverbote für die Paderborner Karnevalsparade

Die Paderborner Karnevalsparade, die am kommenden Samstag (18. Februar) planmäßig um 14.14 Uhr starten soll, führt quer durch die Innenstadt. Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen im Straßen-, als auch im öffentlichen Nahverkehr, teilt die Stadt mit. Zudem herrscht auf der gesamten Umzugstrecke Parkverbot. Was Anwohner und Feierwillige beachten müssen....

Auf was sich Anlieger und Besucher einstellen müssen

Auch an der Heiersstraße führt am Samstag, 18. Februar, der Paderborner Karnevalsumzug vorbei. Hier gilt ab 8 Uhr bereits das absolute Halteverbot.

Die Zugstrecke hat sich wie berichtet gegenüber dem Vorjahr geändert. Der Umzug führt ab 14.14 Uhr über folgende Straßen: Kisau- Mühlenstraße – Ükernplatz – Heiersstraße – An der Alten Synagoge – Kasseler Straße – Kamp – Rathausplatz – Marienplatz – Am Abdinghof – Markt- und Domplatz – An der alten Synagoge – Heiersstraße – Ükernplatz – Mühlenstraße- Hathumarstraße – Maspernplatz-Ost.

Die gesamte Zugstrecke wird am 18. Februar ab 13.30 Uhr vollständig gesperrt, Teilbereiche bereits ab 12 Uhr. Von den Absperrungen können auch Nebenstraßen betroffen sein.

Die Anlieger im Bereich der zentralen Innenstadt werden daher gebeten, entweder in der Zeit von 13.30 Uhr bis zur Freigabe der Straßen ihr Auto nicht zu benutzen oder es außerhalb der abgesperrten Strecke abzustellen. Der Zug endet voraussichtlich gegen 18 Uhr. Die endgültige Freigabe der jeweiligen Straßenabschnitte kann jedoch erst dann erfolgen, wenn die Straßenreinigung, die der ASP übernimmt, abgeschlossen ist.

Halteverbote entlang der Zugstrecke

Da der Umzug in der Kisau startet, wird für die Anfahrt der Umzugsteilnehmer eine Sperrung des Heierswalls und des Paderwalls notwendig. Für Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung über den Fürstenweg – Löffelmannweg – Nordstraße – Detmolder Straße eingerichtet. Am Neuhäuser Tor wird die Fußgängerfurt Paderwall gesperrt.

Entlang der Umzugsstrecke dürfen keine Fahrzeuge parken, da diese Flächen für die Zuschauer zur Verfügung stehen sollen, aber auch, damit die Wagen nicht beschädigt werden. Autofahrer werden gebeten, ihre Wagen am Samstag ab 8 Uhr in anderen Bereichen abzustellen. Entsprechende Hinweise auf die Parkverbotsregelung sind bereits vor Ort angebracht worden. Dabei dürfen die Inhaber eines Bewohnerparkausweises an diesem Tag auf dem Maspernplatz-West (vor der Paderhalle) parken.

Viele Schilder, eine wichtige Aussage: Am Karnevalssamstag sollte man an der Zugstrecke, wie hier an der Heiersstraße, sein Auto besser nicht parken. Foto: Oliver Schwabe

Maspernplatz gesperrt

Der Maspernplatz-Ost wird bereits am Donnerstag, 16. Februar 2023 gesperrt, da hier das Zelt und Stände für die Abschlussveranstaltung aufgebaut werden und am Samstag die Aufstellung der Zugteilnehmer erfolgt.



Der Maspernplatz-West kann ab 12 Uhr nicht mehr angefahren werden, bis 13.30 Uhr ist eine Abfahrt vom Parkplatz möglich. Von 13.30 Uhr bis etwa 17 Uhr ist auch der Maspernplatz-West gesperrt. Nach Freigabe des Paderwalls kann der Parkplatz jedoch auch schon früher wieder angefahren werden.

Das Parkhaus des St. Vincenz-Krankenhauses ist über Kasseler Tor und Kasseler Straße zu erreichen. Die Ein- und Ausfahrten im Bereich des Kreisverkehrs (Kamp/Kasseler Str.) bleiben geöffnet. Die Zu- und Abfahrt zum Parkhaus der Volksbank ist während des Umzuges gesperrt. Dies gilt auch für den Domplatz.

Das Aspethera-Hotel ist über die Giersstraße und Laurentiusgasse zu erreichen.

Wochenmarkt findet statt

Der Wochenmarkt findet in diesem Jahr wie gewohnt statt. Besucher des Wochenmarktes und auch andere Nutzer der Parkflächen auf dem Domplatz und auf dem kleinen Domplatz werden darauf hingewiesen, dass die Parkflächen zwischen 13 Uhr und 19 Uhr gesperrt sind.

Die Linienbusse werden an diesem Samstag ganztägig die Fußgängerzone nicht befahren. Die Busse werden nicht, wie üblich, am Samstag über den Kamp und Rathausplatz und Marienstraße fahren, sondern über den Inneren Ring ausweichen. Außerdem wird die Bushaltestelle Maspernplatz zwischen 12 und 17 Uhr nicht bedient.

Sicherheitskräfte werden auch dies Jahr die Zufahrten zur Innenstadt sichern.

Die Karnevalisten von Hasi Palau danken allen Anwohnern und Betroffenen bereits im Vorfeld der Parade für ihr Verständnis, heißt es in der Ankündigung. Dieses würde dazu beitragen, dass das diesjähriges Motto „Der Sommerkarneval war wirklich heiter, die Tradition geht nun fröhlich weiter“ tatsächlich Realität werden kann.

Nach dem Umzug ist noch lange nicht Schluss

Nach dem Umzug muss die Party für feierwütige Narren nicht zu Ende sein: So gibt es für alle Teilnehmer, Gäste und Besucher im Anschluss eine Abschlussparty im Festzelt am Maspernplatz (16 bis 23 Uhr, Eintritt: 3 Euro) und auf dem Franz-Stock-Platz (dort auch an Weiberfastnacht).