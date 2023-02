Streit sorgt in Paderborn für Großeinsatz

Ein Paderborner soll am Mittwochmorgen im Streit versucht haben, eine Frau aus dem zweiten Obergeschoss ihrer Wohnung zu stoßen. Das wollten zumindest Nachbarn beobachtet haben, die aufgrund der Hilfeschreie aufmerksam wurden.

Die Zeugen alarmierten die Polizei, die mit einem Großaufgebot zu dem Mehrfamilienhaus im Langen Weg/Petersstraße ausrückte. Auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren vor Ort. Die Polizisten trennten die streitenden Personen. Es gab offenbar keine Verletzten.

Der Mann wurde ins Gewahrsam gebracht und später auf freien Fuß gelassen. Zum Streithergang gab es sehr unterschiedliche Angaben. Von den Vorwürfen gegen den Beschuldigten blieb schließlich nur noch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung übrig. Nach Angaben der Polizei leben der Mann und die Frau nicht in häuslicher Gemeinschaft, die Frau hatte den Verdächtigen am Morgen freiwillig in die Wohnung gelassen.