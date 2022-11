Streit um Lieferdienste in Paderborns Innenstadt

Paderborn

Mit einer erneuten Flut an Anträgen an den Rat der Stadt Paderborn ist die AfD-Fraktion in der Sitzung am Donnerstagabend wiederholt gescheitert. Insgesamt sechs Themen wollten die drei Ratsmitglieder Alexander Lex, Marvin Weber und Andreas Kemper behandelt haben.

Von Ingo Schmitz