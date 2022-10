Freigegeben ist der US-Film ab 16. „Der ein oder andere versucht reinzukommen, obwohl er noch keine 16 Jahre alt ist – deshalb kontrollieren unsere Mitarbeiter das Alter am Saal“, sagte Theaterleiter Steffen Preiß dieser Zeitung.

Der Film sei ein Phänomen, und dessen Erfolg habe ihn überrascht, gab Preiß zu: „Wir hatten in den letzten Jahren selten so gute Besucherzahlen bei einem Horrorfilm. Wir verzeichnen eine überdurchschnittliche Auslastung. Ich habe in meinen zehn Jahren im Kino noch nicht erlebt, dass ein Film in der zweiten Woche mehr Besucher gezogen hat als in der ersten.“

Höhepunkt an Halloween?

Preiß geht davon aus, dass „Smile“ an Halloween (31. Oktober) erneut einen starken Zuspruch erleben wird. Der Hype um den Film hängt seiner Meinung nach mit dem sozialen Netzwerk Tik Tok zusammen.

Dort sind in der Tat viele, zumeist junge Menschen zu sehen, die sich während der Vorstellungen selbst gefilmt haben und zum Teil entschieden davor warnen, sich „Smile “anzuschauen. „Ich habe den Eindruck, dass es dabei weniger um den Film geht als um die Jugendlichen selbst, einige scheinen den Besuch des Films als Mutprobe anzusehen“, sagte der Pollux-Theaterleiter. Andere Besucher hätten sich dadurch gestört gefühlt, dass sich junge Leute mit dem Handy im dunklen Kinosaal selbst filmen.

Besucher angeblich in Ohnmacht gefallen

Zu extremeren Reaktionen wie der Zerstörung des Mobiliars sei es in Paderborn noch nicht gekommen, erläuterte Preiß. In Medienberichten heißt es, in Deutschland seien während der Vorführungen Menschen in Ohnmacht gefallen oder ausgerastet. Popcorn sei nicht gegessen, sondern wild in den Saal geworfen worden. Die „Bild“-Zeitung zitiert einen Besucher, der während der Vorstellung den Saal verlassen und danach zusammengekauert vor dem Kino gehockt haben soll, so: „Ich weiß nicht, was der Film mit mir gemacht hat, ich dachte nicht, dass er so gruselig wird.“ In Münster schicken die Cineplex-Kinos inzwischen Sicherheitsdienstleute in die „Smile“-Vorstellungen.

Worum dreht sich der Film überhaupt? In der amerikanischen Billigproduktion (17 Millionen Dollar), die sich zum Verkaufsschlager entwickelt, geht es um Menschen, die ein fieses Lächeln sehen und anschließend noch höchstens eine Woche zu leben haben. Im Mittelpunkt steht die Psychiaterin Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), die nach einem bizarren, traumatischen Vorfall mit einer Patientin scheinbar von einer bösen Macht terrorisiert wird. Wie gesagt: Zum Lachen ist das fiese Grinsen in„ Smile“ nicht.