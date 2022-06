Studenten der Universität Paderborn simulieren die Vereinten Nationen

Paderborn

43 Studentinnen und Studenten an der Universität Paderborn haben am vergangenen Wochenende die Vereinten Nationen simuliert. In zwei Komitees wurden aktuelle Themen diskutiert und in UN-Manier ausgearbeitet. Das bedeutet, dass die Teilnehmenden sich für ein UN-Mitgliedsland und ein Komitee vorbereiten und dann als die Delegation dieses Landes mit anderen Mitgliederstaaten versuchen, Lösungen zu finden.