Style Night bei Klingenthal in Paderborn, Herford und Gütersloh

Die Style Night werde ähnlich aufgezogen wie der Freundinnenabend in den Jahren zuvor, aber es seien auch viele neue Überraschungen geplant, auf die sich die Gäste freuen könnten, kündigen die Klingenthal-Modehäuser an. Eine Modenschau und Live-Musik sind Bestandteil des Rahmenprogramms.

„Unsere Style Night soll ein exklusives Shoppingerlebnis bieten, verbunden mit bester Unterhaltung an unseren drei großen Standorten. So findet diese am 25. Oktober in Paderborn, am 26. Oktober in Herford und abschließend am 27. Oktober in Gütersloh statt“, berichtet das Unternehmen und freut sich schon auf die bevorstehende Vor-Ort-Veranstaltung.

Der Vorverkauf für die Style Night-Tickets erfolgt über die Kassen der Modehäuser oder online über www.klingenthal.com.

5 mal 2 Eintrittskarten zu gewinnen

Das WESTFALEN-BLATT verlost 5 mal 2 Eintrittskarten für die Veranstaltungen. Wer kostenlos bei einer der Style Nights dabei sein möchte, ruft einfach die Hotline 01378/600587 (0,50 €/ Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) an, nennt das Stichwort "Style Night" sowie Name, Adresse und Telefonnummer. Die Hotline ist von Samstag, 15., bis einschließlich Sonntag, 16. Oktober, freigeschaltet. Viel Glück!