Suche nach Brunnen-Standorten in Paderborn

Seit einigen Jahren gibt es den Wunsch verschiedener Ratsfraktionen, in Paderborn Brunnen zu installieren, damit sich Besucher kostenlos mit Trinkwasser versorgen können. Passiert ist bislang nichts. Doch jetzt gibt es einen neuen Vorstoß.

Auf Knopfdruck gibt es erfrischendes Trinkwasser. In Paderborn sucht man so etwas noch vergeblich.

Die Bundesregierung plant, dass künftig Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an möglichst vielen öffentlichen Orten frei verfügbar sein muss. Demnach müssten Kommunen dafür sorgen, dass Trinkwasserbrunnen in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen aufgestellt werden – „sofern dies dem lokalen Bedarf entspricht“. Diese Gesetzesnovelle muss noch durch den Bundesrat, bevor der Bundestag sie verabschieden kann.