Suche nach Dackel Hannes geht weiter

Wie berichtet, hatte sich der Dackel am Sonntag, 18. September, bei einem Spaziergang in der Nähe des Borchener Friedwaldes Nonnenbusch losreißen können. Weil er eine zehn Meter lange Schleppleine trägt, besteht die Gefahr, dass er sich irgendwo an einem Busch oder Baum verheddert hat und festsitzt. So hätte er keine Überlebenschance.

MEHR ZUM THEMA 13 Monate alter Rüde samt Schleppleine entlaufen Wo ist Dackel Hannes? Große Suchaktion in Paderborn

Mit mehreren Suchmannschaften ist das Gebiet inzwischen durchkämmt worden. Ohne Ergebnis. Am Mittwoch kam die in Willebadessen lebende Pettrailerin Tanja Weidler mit ihren beiden Bluthunden Linchen und Pauli als Verstärkung dazu.

Das ist der 13 Monate alte Hannes. Foto: Christa Simon

„Wir haben das Waldgebiet durchkämmt. Die Hunde haben die Spur von Hannes aufgenommen. Demnach bewegt er sich“, ist Christa Simon optimistisch, dass er lebt. „Offenbar genießt er die Freiheit und geht seinem Jagdinstinkt nach“, meint sie. Zum Glück habe es geregnet, es gebe genug Wasser zum Trinken.

In diesem Bereich zwischen Borchen und Paderborn ist Hannes entwischt. Foto: Google Maps

Die Spezialistin Tanja Weidler geht davon aus, dass Hannes irgendwann zum Ausgangspunkt zurückkommt. Das wäre der Parkplatz am Friedwald. Dort und an einer anderen Stelle will Christa Simon Boxen aufstellen. Damit der für den Dackel bekannte Geruch erhalten bleibt, sollten Menschen von den Boxen zwingend fernbleiben, bittet die Frau aus Borchen.

Sollte zwischenzeitlich jemand Dackel Hannes finden, sollte man ihn auf jeden Fall zu einem Tierheim oder Tierarzt bringen, wo sein Chip ausgelesen werden kann. „Finder sind verpflichtet, einen Hund abzugeben“, betont Pettrailerin Tanja Weidler. Hinweise auf Hannes nimmt die Redaktion dieser Zeitung entgegen unter [email protected] und 05251-896120 (9-18 Uhr).