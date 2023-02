Suche nach schnellem und sicherem Radweg

Direkte Verbindung: Ein Radweg entlang der B64 wäre wohl die kürzeste Strecke zwischen Paderborn und Delbrück. Das Foto zeigt die Bundesstraße in Höhe Sande, direkt am Lippesee, im Jahr 2019.

Drei mögliche Trassen werden aktuell geprüft. Die erste Möglichkeit, die nördliche Route, verläuft entlang des Boker Kanals von Paderborn nach Delbrück. Eine Alternative wäre ein direkter Radweg entlang der B64 – die Kirchturmstraße. Als dritte Option führte Michael Rüngeler, Leiter des Kreisstraßenbauamtes, am Dienstagabend in der Bezirksausschusssitzung Schloß Neuhaus/Sande einen Radweg über Anreppen und Bentfeld auf. Diese Strecke wäre am längsten.