Susanne Sorg wechselt in den Vorstand der Hartmann Tresore AG

Susanne Sorg ist ausgewiesene Expertin im Handel und hatte in der Vergangenheit hochrangige Positionen in der EK/servicegroup, bei Tchibo und der Metro-Gruppe inne.

„Mark Königer hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Impulse in unserem Unternehmen gesetzt. Wir danken ihm für sein unermüdliches Engagement und seine Tatkraft. Gleichzeitig freuen wir uns, auf die intensivere Zusammenarbeit mit Susanne Sorg. Ihre Erfahrungen in der strategischen und organisatorischen Entwicklung, der digitalen Transformation und der IT, gepaart mit dem Wissen über Retail, stärkt uns für die Zukunft“, ist Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Hartmann überzeugt. Durch die Aufgaben im Aufsichtsrat sei Sorg bestens mit dem Unternehmen vertraut.

Mark Königer, der bis zu seinem Ausscheiden Mitte des vierten Quartals 2022, weiter alleinvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied ist, übergibt nach Angaben des Unternehmens in einem geordneten Übergang seine Aufgaben an seine Nachfolgerin.